Vannacci | Ritiro la querela se Bersani formulerà scuse pubbliche

(Di sabato 24 agosto 2024) AGI - "Sono disponibile a chiudere la vicenda da cui è scaturita la condanna dell'onorevoleper diffamazione nei miei confronti se egli riterrà di formulareper il linguaggio utilizzato". Così all'AGI il generale Roberto, europarlamentare eletto da indipendente nelle file della Lega. "Non nutro alcuna ossessione personale nei suoi confronti; tuttavia, da parte di un rappresentante delle istituzioni del suo livello, non è tollerabile l'uso di un linguaggio offensivo sul piano personale, che rischia di legittimare e incentivare violenze verbali estranee al dibattito civile - spiega -. La libertà di opinione è un principio fondamentale che consente l'espressione di idee anche critiche; tuttavia, il turpiloquio non fa altro che offendere l'interlocutore, senza arricchire il dibattito o promuovere lo sviluppo del ragionamento.