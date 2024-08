Inter-Lecce risolto l’attacco per Inzaghi restano tre dubbi di formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)di stasera vedesicuro per, visto che non ci sarà Lautaro Martinez (al massimo in panchina). Ma questo non vuol dire che lasia già scritta, perché ci sono tre. NECESSARIO CAMBIARE –non potrà vedere la stessacontro il Genoa complice l’infortunio di Lautaro Martinez, che si è fermato ieri. Simonenon ha alternative per: giocherà Mehdi Taremi assieme a Marcus Thuram, con uniche opzioni in panchina Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Ossia due giocatori non certo centrali nel progetto. Un problema in più, in un inizio di stagione segnato dai problemi fisici. Se il reparto offensivo è l’unico che ha le certezze, per forza di cose, difesa e centrocampo hanno ancora delle maglie da assegnare e saranno decisive le prossime ore per capire chi giocherà.