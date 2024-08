Como niente parcheggio in stazione | il cantiere del nuovo hotel sfratta le auto dei pendolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)– Garantire al più presto un’alternativa per iche ogni giorno prendono il treno allaSan Giovanni, nei guai a partire dal prossimo primo settembre perché l’area di sosta a pagamento Metropark dove lasciano le loroverrà chiusa per la costruzione di una quattro stelle. Iloccuperà l’area di sosta per almeno un anno e anche se nel progetto è prevista la realizzazione di un grandein grado di contenere oltre 400 vetture e una trentina dibus isi chiedono cosa dovranno fare nei prossimi mesi. Finora non sono arrivate risposte da parte dell’amministrazione comunale e in zona le aree di sosta disponibili scarseggiano. “Una vera e propria stangata per iche quotidianamente utilizzano l’area di sosta per lasciare l’e recarsi al lavoro con i mezzi pubblici.