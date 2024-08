Civitanova lavori alle strade | cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Inizieranno lunedì idi asfaltatura in viale Vittorio Veneto. L’intervento, per un importo di 180mila euro, riguarderà il tratto compreso tra largo Italia e via Carso, all’altezza della biblioteca comunale. “Riqualifichiamo una delle principalid’ingresso alla città – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Dopo il primo stralcio, proseguiremo con la restante parte. L’intervento è il primo di una serie di riqualificazioni stradali che abbiamo approvato di recente per oltre un milione e mezzo di euro”. Secondo il cronoprogramma iavranno una durata di circa 15 giorni. “Termineranno entro il 10 settembre – assicura l’assessore aipubblici, Ermanno Carassai – quindi prima dell’inizio delle scuole, così da evitare ulteriori disagi per le famiglie”.