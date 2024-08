LIVE Sonego-Goffin 6-3 2-1 ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | azzurro avanti di set e break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e dritto! 15-0 Prima vincente! 2-1 Tiene a 30 il servizio il belga. 40-30 Prima slice vincente. 30-30 Doppio fallo (3°). 30-15 Servizio, dritto e volèe. 15-15 Rovescio lungolinea e chiusura a rete. 0-15 Gran difesa di dritto dell’! Perde il dritto poi. 2-0 Prima in kick e dritto vincente!!! 40-30 Passa di dritto il belga. 40-15 Miracolo dicon l’inside in!aveva risposto all’incrocio, l’spostandosi ha colpito un vincente da highlights! 30-15 Errore di dritto dell’, a punto fatto. Attenzione! 30-0 Serve&smash! 15-0 Prima vincente. 1-0 Risponde di rovescio in modo molto incisivo! Stecca il rovescio in difesa il belga!! 30-40 Di nulla lungo il dritto del torinese. 15-40 Vola via il dritto affrettato del belga.