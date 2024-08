F1 Lewis Hamilton soddisfatto | Finalmente abbiamo una buona base già al venerdì possiamo giocarcela

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024)ha realizzato il terzo tempo in occasione della seconda sessione di prove libere (l’unica andata in scena su asfalto asciutto) del Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha fermato i cronometri in 1’10?813 nella simulazione di qualifica con gomme soft, accusando un gap di 111 millesimi dal compagno di squadra George Russell (primo della graduatoria davanti alla McLaren di Piastri). “una macchina che ci permette di partire già alda unaper poi lavorare sui dettagli. Questo rende tutto più facile e piacevole. Dobbiamo migliorare sulla performance pura. Per quanto riguarda il passo sulla distanza non so ancora. Non siamo i più veloci, ma forse“, il commento del futuro pilota Ferrari al termine delolandese.