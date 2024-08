Roma un bonus in denaro per gli assenteisti che si presentano al lavoro Bufera su Gualtieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’amministrazione comunale di, guidata dal piddino Roberto, mette a segno un altro colpo geniale. L’ultima notizia ha veramente dell’incredibile e ha conquistato le pagine di tutti i media, dando vita a meme e altre simpatie social. Hanno deciso di assegnare un premio ina chi? A quei dipendenti dell’Atac, il servizio dei trasporti urbani, che arrivino puntuali ale che non si assentino per farsi gli affari loro. Non vi sembra una cosa geniale? Questo la dice lunga sul punto (ovviamente sul fondo del barile) che ha toccato la capitale.