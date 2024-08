LIVE Sonego-Kotov ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | giocatori in campo! L’azzurro non ha mai vinto un set nei precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin! 19:54non haun set nei due, a Stoccolma cemento indoor a fine 2023 e a sul duro outdoor di Doha, in una giornata molto ventosa in Qatar. 19:48 Partita importante, per trovare un po’ di fiducia in vista dell’ultima occasione Slam del. Purtroppo, il sorteggio non è stato benevolo. C’è infatti Tommy Paul (14) a bagnare l’esordio dinell’Open degli Stati Uniti. 19:40 Tra circa 20? scenderanno inLorenzoe Pavel, per darsi battaglia nel 1° quarto di finale dell’ATP 250 di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel quarto di finale ditra Lorenzoe Pavel. Sulla strada verso la semifinale del prestigioso ATP 250 pre-US Open, c’è una vecchia conoscenza.