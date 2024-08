Fiorentina-Puskas Akademia perché la curva Fiesole è inagibile? Il motivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ruspe, macerie, unadesolatamente vuota. L’immagine triste che accompagna lo stadio Franchi per l’andata dello spareggio di Conference League traè il riflesso di un restyling che è appena iniziato. Dei lavori di ristrutturazione dell’impianto si è parlato a lungo e ora è scattato il via all’opera, che ha ricevuto un nuovo slancio dopo un ricorso perso dalla società viola. Per qualche mese quindi la capienza del Franchi sarà ridotta. Circa 24.786 i posti e oltre allasaràanche parte di Tribuna laterale. Nei prossimi mesi il nuovo look dello storico stadio apparirà sempre più chiaro. Oggi per la sfida contro l’sono stati venduti circa 11.000 posti. L’avventura europea dellainizia senza la splendida cornice delle scorse avventure in Conference.