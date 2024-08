Ok al progetto per mettere in sicurezza via Nobel

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) LISSONE Approvato ilper la riqualificazione di via. Via libera dalla Giunta alesecutivo per le opere di riqualificazione viaria del tratto di via, che costituisce la complanare alla SP6var (raccordo SS36-Ospedale San Gerardo). Un intervento che arriva a seguito del completamento, avvenuto nel 2021 da parte della Provincia, delle opere della variante per il centro ospedaliero di Monza mediante la realizzazione di una galleria artificiale e la sistemazione e messa indel tratto di SP6var coincidente con via, che collega Lissone, Monza e Vedano al Lambro. Nel 2023 con una delibera di Giunta, è stato approvato l’accordo tra la Provincia e il Comune di Lissone per l’esecuzione di interventi mitigativi e di gestione del traffico sulla rete viabilistica locale, necessari in seguito all’entrata in esercizio della SP6var.