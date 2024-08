Mutui sospesi in Emilia Romagna nelle province colpite dal maltempo a giugno 2024 | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bologna, 21 agosto– Tramite una lettera circolare, l’Abi ha segnalato ai suoi associati la sospensione delle rate deiinper 12 mesi e la proroga della stessa misura, già in vigore dallo scorso anno, in Lombardia, Veneto e nella provincia di Cuneo. Per la nostra regione, la decisione era stata presa dopo che dal 20 al 29fenomeni meteorologici estremi si erano abbattuti sulledi Bologna, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio. La delibera del Consiglio dei ministri è stata pubblicata sul sito del dipartimento della Protezione civile: l’ordinanza è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e prevede anche la proroga della stessa misura, già adottata lo scorso anno, per le regioni Veneto, Lombardia e la provincia di Cuneo.