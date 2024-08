VIDEO – Juventus-Como 3-0 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024), posticipoprima giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 3-0: questo ilcon i gol e gligiocata all’Allianz Stadium di Torino. CON LE SORPRESE –3-0 nel posticipoprima giornata diA. Comincia bene la nuovadi Thiago Motta, peraltro con dei protagonisti inattesi. Dopo una prima metà di tempo in cui ilnon dà una cattiva impressione è la grande sorpresa di formazione del tecnico brasiliano, Samuel Mbangula aggregato dalla Next Gen, a sbloccare il risultato al 23? accentrandosi da sinistra e calciando sul palo lontano. In chiusura di primo tempo si fa male Timothy Weah, che sembra voler chiedere il cambio.