Italia | architetto Cina compie enormi progressi in rendere citta’ piu’ verdi

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago – (Xinhua) – L’no Stefano Boeri ha elogiato i recentidellanello sviluppo ecologico, sottolineando i significativi passi avanti compiuti dal Paese verso la sostenibilita’. “Laha compiutonelle sue”, ha dichiarato Boeri in una recente intervista a Xinhua. L’, noto per aver progettato il Bosco Verticale di Milano, una coppia di grattacieli residenziali immersi nel verde, ha elogiato gli sforzi dellain materia di sostenibilita’ urbana. Completato nel 2014, il Bosco Verticale e’ acclamato a livello mondiale per la sua fusione di architettura moderna e vegetazione estensiva, e ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali.