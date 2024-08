Bimba di quattro anni cade dal balcone e muore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) La sua vita appena cominciata si è spenta in un soffio, per un tragico incidente. Unadi, Fatiha Nur Molla, è morta, ieri sera, dopo essere caduta nel pomeriggio daldi casa sua, al terzo piano di una palazzina in zona Pilastro, nel quartiere San Donato di Bologna. La piccola, di origini pakistane, stando alle ricostruzioni stava giocando da sola sulmentre la madre era in casa con l’altra figlia, di appena sei mesi. Poi, all’improvviso, l’irreparabile: la, forse impegnata in un gioco, si è sporta troppo ed è caduta di sotto. Immediati i soccorsi, allertati dalla madre della bambina. All’arrivo dei sanitari del 118 la piccola respirava ancora, perciò sono state eseguite le manovre di rianimazione, proseguite poi per ore anche una volta giunti all’ospedale Maggiore, dove laè stata trasportata in ambulanza con massima urgenza.