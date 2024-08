Casa della Comunità HUB Castiglion Fiorentino a metà settembre il via ai lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – I primi di agosto è partito l’iter che porterà, adi, all’inizio deiseguito per la realizzazionenuovadiHUB di. Questo il cronoprogramma previsto dalla Direzione di distretto ValdichianaAsl Toscana sud est che darà una nuova veste allaSalute riorganizzando e potenziando i servizisanità territoriale con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in particolare per i soggetti fragili e cronici. L’intervento - che avrà un importo complessivo di oltre l’1,8 milioni di euro, finanziati interamente con fondi PNRR - avrà una durata di circa un anno.