Papa Francesco oltre la malattia del mormorio e dell' offesa

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 - L'espressione “mi volevano morto” di, riferita ai detrattori interni che volevano indebolirlo insinuando fragilità fisiche e ridurre, anche così, la portata del suo messaggio, può essere più correttamente intesa come “mi credevano moribondo”. Nel luglio del 2021, infatti, Bergoglio aveva subito un intervento al colon. Subito partirono notizie di presunte dimissioni perché ilera “gravemente ammalato” ele rispedì ai mittenti. A Bratislava, alle 17.30 del 12 settembre di quello stesso anno, durante una visita pastorale in Slovacchia, i gesuitia regione gli chiesero per cortesia “Come sta?" e Bergoglio rispose in modo sorprendente: "Ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che ilfosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il conclave.