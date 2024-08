Follia nel Salento uomo aggredisce infermiere perché tardava a visitare la moglie Denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 18 agosto 2024) Attimi dinel. Un giovaneé stato aggredito, colpito con schiaffi e pugni, al Pronto soccorso dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, dal marito di una paziente in attesa di essere visitata e giunta in quei locali per uno stato ansioso. L’ennesimo episodio di violenza ai danni di un operatore sanitario si è verificato nella mattinata di ieri. La donna era stata classificata come codice verde, ma il marito spazientito per la lunga attesa, ha colpito alle spalle unche si stava prendendo cura di loro, lo ha schiaffeggiato, preso a pugni e spintoni, inveendo verbalmente contro i medici per l’attesa.nel, prognosi di 15 giorni perLa vittima, soccorsa da alcuni colleghi, ha riportato un trauma cranico minore, un trauma chiuso al torace, un trauma contusivo alla spalla e una crisi ipertensiva.