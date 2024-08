Signora urta un’auto e si ribalta in strada L’intervento dei vigili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Stava guidando, ieri mattina, in via Nicola Pisano, al Campo d’Aviazione, una donna di circa 70 anni, quando,ndo un auto in sosta, si èta con il proprio mezzo sulla carreggiata. Idel fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Viareggio, sono intervenuti prontamente, e hanno aiutato la donna ad uscire dal veicolo attraverso il portellone portabagagli, concludendo l’operazione alle 11. La donna, in buone condizioni di salute, è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice verde.