Sabatini un anno dopo | L’Inter non rivincerà! Sarà scudetto storico

(Di giovedì 15 agosto 2024) Unfaera uscito con un pronostico in cui davaquinta e contestava Thuram, che aveva risposto a tono. Ora, dal suo canale YouTube, ci riprova e non mette i campioni in carica favoriti. IL PRONOSTICO – Sandroguarda la nuova Serie A: «Unfa, lo ricorderete, finì con “Sono tutti downgrade”. Quel grido che mi si era ritorto contro. Eppure ci riprovo, perché non ho paura di nulla. Vi preannuncio che verrà aggiornato alla fine del mercato: prendetelo per quello che è, alla vigilia del campionato. Secondo posto per, ho questa sensazione.farà molto meglio in Champions League, perché ha una rosa solida e robusta ma un po’ vecchia. Questo non si vede nella tenuta sui novanta minuti, ma si vede negli infortuni: secondo me, con tutti questi trentenni, corre il rischio di avere qualche sorpresa».