Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 | Marta Si Innamora Di Enrico!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 15 agosto 2024)Il9:conosce, che inizia a lavorare come magazziniere per la Galleria Milano Moda. Tra loro nasce subito una bella storia d’amore! Ilprosegue e, nel corsopuntate della nona stagione, arriverà un nuovo amore per. Le indiscrezioni che circolavano sono state confermate perché, dopo l’addio a Vittorio e al suo fidanzato americano, ora la Guarnieri sarà pronta per voltare pagina. La sua nuova fiamma sarà. Ma ecco che cosa sta per succedere.Il9:assumealla Galleria Milano Moda! Nel corsopuntate dell’ottava stagione de Il, al centro dell’attenzione c’è stata anche la vita sentimentale di