Martusciello replica a Miccichè | Obiettivo al Sud è leadership

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto "L'unica rincorsa di Forza Italia al Sud, dove il nostro partito registra una crescita a due cifre, e' quella della". Così il capogruppo di Fi al Parlamento europeo, Fulvioa Gianfranco Micciche'. "Qui al Sud – prosegue– non accettiamo imposizioni dagli alleati, qui in Campania decidiamo cio' che serve al territorio in termini di rappresentanza. E ancora qui in Campania il più votato della coalizione di centrodestra è stato un esponente di Forza Italia. La lettura politica di Gianfranco, almeno per quello che accade da noi – conclude l'eurodeputato – non è aggiornata"