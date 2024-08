Ferragosto | cosa fare? Per Coldiretti mezzo milione di italiani ha scelto l’agriturismo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) Qual è la meta preferita per trascorrere ildie di stranieri lo trascorreranno in uno dei quasi 26mila agriturismi nazionali, tra pranzi, cene e pernottamentiglie gli stranieri trascorreranno ilin uno dei quasi 26mila agriturismi nazionali, tra pranzi, cene e pernottamenti, per una giornata all’insegna della buona tavola e della natura. E’l’ analisi di Terranostra Campagna Amica, l’associazione agrituristica dellain agriturismoLa campagna si conferma dunque uno dei luoghi più gettonati anche in occasione del 15 agosto, dopo essersi piazzata al secondo posto tra le mete preferite subito dopo il mare delle vacanze 2024, davanti a montagna e città d’arte.