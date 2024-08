Ragazza di 19 anni travolta in strada ad Aprilia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Aveva solo 19ladi origini romene investita e uccisa ad, sulla Nettunese. La morte è avvenuta intorno alle 4 del mattino di oggi, 12 agosto. Leggi anche: Belluno, fulmine colpisce la chiesa di Padola: “Dingenti” La prima ricostruzione dell’incidente Da una prima ricostruzione sembra che la giovane stesse guidando in sella alla sua moto, quando è statada un furgone frigorifero. L’autista non si è fermato a prestare soccorso e al momento non è stato rintracciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri diche hanno avviato le ricerche per rintracciare il pirata. L'articolodi 19inadproviene da The Social Post.