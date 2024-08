Lukaku-Napoli c’è l’offerta formale al Chelsea per l’acquisto | ultim’ora da Gianluca Di Marzio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Romelucontinua ad essere il primo obiettivo del. L’attaccante belga è nel mirino di Antonio Conte e non solo. Ilè molto attivo sul mercato in entrata, con la società che è molto volenterosa a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La missione non è però così scontata, ancor più dopo le complicanze riguardanti la cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, non è vicino a nessun club e starebbe impedendo alla dirigenza di affondare il colpo per il nuovo attaccante. Il neo bomber, con ogni probabilità, sarà Romelu. Quest’ultimo, stravede per Antonio Conte che lo considera l’uomo giusto da cui ripartire per tornare ad essere competitivi. Da diverse settimane, è in corso la trattativa con ilche non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore.