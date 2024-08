In azione la speciale spazzatrice innovativa ed ecologica al 100%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arrivata una nuovaal: da pochi giorni è in funzione nel centro storico un mezzo di Sistema Ambiente innovativo e totalmente ecologico. Si tratta dellaRavo 540 Electric, alelettrica, e dunque a zero emissioni di CO2 e ossidi di azoto. Al battesimo del Ravo 540 Electric erano presenti il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi e il membro del consiglio di amministrdell’azienda Massimo Pieri. "Per la città un ulteriore passo avanti in termini di pulizia, nel pieno e totale rispetto dell’ambiente – ha spiegato Bianchi – laè quanto di più innovativo presenti il mercato, è a emissioni zero, è molto silenziosa e quindi il nostro lavoro nel centro della città migliora costantemente.