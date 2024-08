Calicchio ricorda l’80 anniversario della strage nazifascista di S Anna di Stazzema

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024) Fiumicino, 12 agosto 2024 – “Oggi ricorre l’ottantesimodi S.di, un luogo teatro di una delle pagine più drammatichenostra storia. – dichiara il consigliere comunale del Partito Democratico di Fiumicino, Paolo, che aggiunge – Un luogo che abbiamo visitato quando da assessore, con la precedente amministrazione, si sono organizzati per dieci anni consecutivi i ViaggiMemoria destinati agli studenti delle scuole medie e superiori del comune. Un progetto che la nuova giunta non ha ritenuto, per adesso, valido da proseguire. Un percorso di conoscenza storica e di crescita contro ogni violenza dell’uomo sul suo fratello debole che ha permesso a tanti ragazzi di comprendere veramente il dolore e discernere il bene dal male.