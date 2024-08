L’Empoli svolta verso il Marocco È fatta per il ritorno di Maleh in prestito con diritto di riscatto Resta vivo il sogno Cheddira

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) I nomi sul tavolo sono tanti, ma viste le difficoltà a sbloccare queste piste e la contemporanea necessità di mettere subito a disposizione di Roberto D’Aversa forze fresche in mezzo al campo, ecco cheha accelerato per ilin azzurro di Youssef. La stimail centrocampista marocchino da parte del club di Fabrizio Corsi, dove l’anno scorso ha vissuto forse la sua miglior stagione in Serie A, è sempre stata nota come la volontà del ds Gemmi di trovare la formula giusta per poterlo riabbracciare dopo la chiusura dello scorso. E alla fine l’accordo è stato praticamente trovato, determinante anche la volontà della 25enne mezzala sinistra che aveva avuto un’offerta pure dal Cagliari di Nicola. Si tratta ancora una volta di uncondia una cifra inferiore però ai 5 milioni pattuiti l’anno scorso.