Francia campione della crisi

(Di domenica 11 agosto 2024) Mentre il presidente «olimpico» Macron prende tempo per risolvere i rebus politici, i problemi economicisi moltiplicano. Tra errori nelle previsioni, tagli sicuri e tensioni sociali in crescita. Avenay è un piccolo villaggio del nord, alle porte di Caen, in Normandia. C’è un municipio aperto quattro ore a settimana, qualche piccola impresa, qualche artigiano. Uno di quei posti in cui non succede nulla e anche le elezioni alla fine sono un evento. Alle ultime legislative, tra fine giugno e inizio luglio, hanno votato in 300, più o meno. In testa, al primo turno, il candidatosinistra unita, Gauchard. Nomen omen, in italiano si traduce più o meno «sinistrorso».