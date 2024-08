Basket femminile gli Stati Uniti soffrono ma la spuntano contro la Francia nella finale per l’oro alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Glitremano ma riescono a spuntarlalaperdel torneo didi Parigi 2024! Le americaneper tutta la partita la difesa fisica delle padrone di casa, vincendo per 66-67 al termine di una sfida equilibrata dalla palla a due fino alla sirena conclusiva. Per le statunitensi è l’ottavo oro olimpico consecutivo, con la striscia di imbattibilità a Cinque Cerchi che sale addirittura a 61 partite (l’ultimo ko risale alla semia Barcellona 1992). A’ja Wilson si prende la copertina con una prestazione monstre da 21 punti e 13 rimbalzi, con 12 punti equamente divisi tra Kahleah Copper e Kelsey Plum. Allanon bastano i 19 punti di una mai doma Gabby Williams, con 9 punti di Valeriane Ayayi e di Marine Johannes. Breanna Stewart sblocca il punteggio (0-2), con Wilson che appoggia in transizione (0-4).