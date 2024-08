Parigi 2024 15 - Tamberi lacrime e sfortuna | Parigi non è Tokyo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 agosto 2024) Ledi Gimbouniscono l'Italia, al netto della solita platea dei social in cui per tutta la giornata ci si è divertiti a immaginare il campione di2021 come un mitomane a caccia di compassione. Mentre gli altri giocavano, lui era in ospedale alle prese con la ricaduta di una colica renale che lo ha svuotato di tutto tranne che della volontà di presentarsi in pedana. Non poteva esserci gara e, infatti, non c'è stata. Sofferenza pura per varcare i 2 metri e 22 e poi eliminazione immediata a 2,27. Ha piantoe con lui in tanti, pensando anche a quel 2,37 degli Europei di Roma che gli sarebbero valsi l'oro (storico) e avrebbero dato un senso alla sofferenza con cui ha preparato l'appuntamento con. Onore a un grande capitano e per le malelingue basterà dire che è uno sport molto italiano prendersela con quelli bravi.