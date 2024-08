Palazzo di Bankitalia Camera di commercio cerca una nuova sede E si candida all’acquisto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Servizi per le imprese nella storica ’casa’ spezzina di. È più di una suggestione, quella che si legge nelle carte con cui, alla fine di luglio, la giunta delladi’Riviere di Liguria’ ha deliberato la presentazione di una manifestazione di interesse per l’acquisto dell’immobile di via Sant’Antonio 19, di proprietà della Banca d’Italia, con l’obiettivo di trasferire in un’unicatutti gli uffici e i servizi, compresi quelli che oggi trovano posto nell’elegante edificio che affaccia su piazza Europa. L’entele ha infatto deciso di aderire alla procedura indetta a metà giugno dalla Banca d’Italia per la vendita dell’intero edificio situato a due passi dal centro e dalla zona pedonale.