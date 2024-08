LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Giovannini 12mo al termine della prima serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.27 Disastro per Myalin. L’uzbeko entra di schiena e si trova in ultima posizione con un totale di 89.50 punti dopo due. 10.26 Barthel si porta a 40 centesimi da Loschiavo con un parziale da 66.00 punti. 10.25 Non straordinaria l’esecuzione di Loschiavo, il quale ottiene comunque 64.80 punti e si porta a quota 136.80. 10.25 Male il coreano Kim, il quale ottiene solamente 43.20 punti e sale a quota 107.70. 10.23 Inizio discreto per l’australiano Bowshire che è 15mo a quota 67.20. Ala quota 70.40, mentre Larsen è 22mo, distante solamente 2.30 punti dal 18mo posto. 10.22 Fantastica entrata di Zsombor-Murray: il canadese è secondo a 3.60 punti da Cao Yuan. 10.21 Discreto inizio per Lukaszewicz, il polacco è immediatamente alle spalle dicon un punteggio di 67.50. 10.