Centergross Successo per la missione negli Emirati

(Di venerdì 9 agosto 2024)a Dubai per ila caccia di nuovi mercat. Il principale distretto europeo per il Pronto Moda, in questi giorni ha concluso conuna primanel paradiso del lusso nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Regione Emilia Romagna. La delegazione, composta da Alessandro Nardone (Communication Manager), Riccardo Collina (Phygital Export Manager) e Roberto Corbelli (Art Director), ha avuto molti contatti ed esplorato opportunità di mercato per i brand moda del distretto. In cantiere un evento da organizzare a novembre. Durante i tre giorni nella città degliArabi Uniti la delegazione ha tenuto 15 incontri con potenziali partner e fornitori. "In un mercato molto competitivo come quello di Dubai, è fondamentale sviluppare una strategia di lungo termine, sostenibile operativamente e finanziariamente.