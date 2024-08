Argento nei 10 mila metri L' impresa di Nadia Battocletti a Parigi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tra lo storico e il clamoroso:è medaglia d'nei 10.000dell'atletica leggera alle Olimpiadi di2024. L'azzurra, con una prestazione eccellente sotto l'aspetto tattica, ha tenuto testa, battendole, le mezzofondiste africane e ha fermato il crono su 30'43"35, nuovo primato italiano che già le apparteneva. In volata e' stata preceduta solo dalla keniana Beatrice Chebet che ha vinto in 30'43"25. Bronzo all'olandese Sifan Hassan (30'44"12). Giù dal podio altre due keniane, Margaret Chelimo Kipkemboi (30'44"58) e Lilian Kasait Rengeruk (30'45"04).è la prima atleta nata in Europa a salire sul podio dei 10.000alle Olimpiadi dopo ben 24 anni. L'ultima era stata nel 2000 la portoghese Fernanda Ribeiro, medaglia di bronzo dopo aver conquistato l'oro ne 1996 ad Atlanta. I 10.