Il dessert dell’estate Stravaganti e sostenibili Il Gambero Rosso premia i gusti made in Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Correnti di pensiero. Chi lo preferisce alla frutta. Chi opta per quello alle creme. E chi lo adora nelle variantise non addirittura improbabili. Su una cosa c’è comunque l‘unanimità: poche cose nella vita hanno il potere di stimolare il buonumore e di attraversare le generazioni come il gelato. Ovviamente artigianale, preparato e lavorato senza utilizzare latte in polvere, additivi chimici e aromi di sintesi. Come quello celebrato dai “maestri del freddo” che nellamonzese abbondano più di quanto avvenga in altre zone della Lombardia. Pura evidenza. Peraltro confermata dagli ispettori che hanno stilato l’ultima Guida deldedicata al comfort food. Con una serie di saporite curiosità.