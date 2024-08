Coppia di turisti si fotografa nello stesso punto delle Alpi Svizzere dopo 15 anni il ghiacciaio è quasi scomparso | Mi ha fatto piangere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il cambiamento climatico corre veloce, a volte anche troppo. Lo ha dimostrato negli ultimi giorni uno scatto che ha, letteralmente, il giro del mondo. La foto, riproposta anche dal Guardian e da Libération, è stata pubblicata da un turista inglese mentre era in vacanza sulle. L’uomo, Duncan Porter, si è immortalato, davanti a unpanoramico con alle spalle ildel Rodano, a distanza di 15. Le due fotografie messe a confronto sono sorprendenti (e drammatiche): dal 2009 al 2024, gran parte del ghiaccio che caratterizzava il paesaggio si è sciolto, lasciando scorgere la roccia sottostante. “Non mentirò, mi ha”, ha detto Duncan Porter, sviluppatore di software di Bristol. Il post, pubblicato domenica scorsa sulla piattaforma X, è diventato virale. Fifteen years minus one day between these photos.