Testo unico sulle fonti rinnovabili approvato oggi dal CdM autorizzazioni più veloci

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alper la semplificazione degli iter amministrativi degli impianti di energia green, dei sistemi di accumulo e delle opere collegate. Questo provvedimento,in via preliminare, è il risultato di un lavoro congiunto tra tre ministeri: Ambiente, Pubblica amministrazione e Riforme. L’obiettivo principale di questoè quello di rispondere agli impegni stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Fino ad, il quadro normativo per lo sviluppo dellegreen era estremamente frammentato e complesso. Il nuovomira a semplificare questo scenario, riducendo i percorsi amministrativi a tre principali categorie: attività libera, procedura abilitativa semplificata (Pas) e autorizzazione unica.