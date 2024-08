L’Inter oggi in campo con l’Al-Ittihad | Inzaghi prepara i debutti – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024)sfideràa Monza. Penultima test amichevole del precampionato nerazzurro in vista dell’esordio ufficiale. INscende innella sua penultima amichevole precampionato contro. Squadra della Saudi Pro League con Laurent Blanc in panchina e campioni del calibro di Benzema, Kante e il neo arrivato Moussa Diaby in rosa. Sarà occasione per i tifosi dell’hinterland milanese di assistere alla prima uscita ravvicinata dei Campioni d’Italia. Lautaro Martinez, rientrato dopo gli impegni internazionali con l’Argentina e un periodo di vacanza, ieri ha fatto il suo primo allenamento con i compagni in questo pre-campionato.i nerazzurri giocheranno contro la squadra araba nel penultimo test amichevole di questa pre-season. Poi il 13 l’ultimo incontro prima dell’esordio ufficiale contro il Genoa a Londra con il Chelsea.