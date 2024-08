Lavoriamo al nuovo regolamento della Conferenza dei sindaci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Non ci sono più scusanti, si convochi ladeiche è l’organo preposto a discutere questioni di carattere sanitario. La sanità non finisce nei consigli comunali di Pesaro, Fano e Urbino". E’ l’esortazione del sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci, che ha invitato iprovincia di Pesaro e Urbino a partecipare in via telematica alla riunione seminariale con lo scopo di approfondire la bozza diper il funzionamentodei. La lettera è stata indirizzata al direttore generale del’Ast di Pesaro e Urbino, al direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario, ai direttori dei distretti sanitari e ai rappresentanti sindacali.