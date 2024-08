Tamberi a Parigi | Scenderò in pedana qualsiasi cosa accada

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024) L’azzurro è arrivato nelle ultime ore in Francia Gianmarcoci sarà, costi quel che costi. Dopo l’allarme per il calcolo renale, il portabandiera dell’Olimpiade con Arianna Errigo è arrivato a. “in, 100%. Speriamo che riuscirò a saltare alto, ma sicuramente inci andrò. Come sto? Stavo meglio qualche giorno fa – ha aggiunto l’azzirro -. Speravo di non dover superare anche questa prova, avevo 38 di febbre, ma adesso con la cura farmacologica sta scendendo, il rene non mi fa più male come due giorni fa quando ho sentito una fitta lancinante, ho ancora un pò di fastidio. Speriamo bene”. Domani 7 luglio, è prevista la qualifica della gara in cui dovrà difendere il titolo vinto tre anni fa con Mutaz Barshim, l’amico qatariota. L’eventuale finale è in programma sabato sera.