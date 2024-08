Sonego-Griekspoor oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Lorenzose la vedrà contro Tallonnel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città canadese. Primo turno non semplice per il torinese, reduce dai quarti a Umago ma opposto a un cliente scomodo come l’olandese. In palio c’è un posto al secondo turno contro Tiafoe o Tabilo per poi sfidare eventualmente Sinner nel terzo turno.ha vinto l’unico precedente, a Bercy nel 2022, ma secondo i bookmakers sarà il tennista di Haarlem a scendere in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(martedì 6 agosto). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata dalle ore italiane 17.00 sul Court Rogers.