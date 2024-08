Semifinali Boulder con Moroni e Rogora Qualifiche Speed con Zurloni arrampicata Parigi 2024 | orari tv e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Nella mattinata di oggi, martedì 6 agosto, inizierà il ricco programma odierno dell’sportiva. Si parte alle 10:00 con ledele in gara ci sono due azzurre a prendere parte alla combinata+Lead.: Laurae Camilla. Quest’ultima in bacheca ha collezionato quattro titoli consecutivi come Campionessa Italiana, ma è stata anche vicecampionessa mondiale nel 2021 ed ha da poco conquistato un argento in Coppa del Mondo in Cina. Dopo le tante imprese outdoor, invece,vanta il bronzo ai Mondiali del 2021, l’argento in Combinata di Coppa del Mondo del 2021 e l’argento nella recente tappa di Coppa del Mondo in Francia. Per lei è la seconda partecipazione olimpica: “Vorrei fare una gara che mi soddisfi completamente.