Guglia domina al giro delle borgate

(Di martedì 6 agosto 2024) Quarta prova del Trofeo del Frignano a Vitriola di Montefiorino in Appennino, con il classicovitriolesi, giunto con questa all’edizione numero 39. E’ stata una bella corsa di 8,7 chilometri, con un continuo rincorrersi di salite e discese arricchite da scorci panoramici, con arrivo in salita sotto al castello di Montefiorino; è stata buona la partecipazione dei concorrenti soprattutto dei non agonisti, favorita anche dal desiderio di fuggire dal caldo della pianura di questa estate per rifugiarsi nella frescuranostre montagne. Venendo ai risultati della gara competitiva, si afferma la società sassolese, che piazza due atleti neroverdi ai primi due posti maschili. Vince nettamente, dopo una gara condotta tutta in testa, Andrea Costi con il tempo di 32’38’’.