Dottrina sociale cattolica Radici e sviluppi raccontati da Pedrizzi

(Di martedì 6 agosto 2024) In ogni epoca la Chiesa, a partire dagli apostoli, aveva sempre operato perché l’ordinerisultasse una proiezione dell’ordine morale, ma fu solamente nell’800 che sorse la necessità di un movimento cattolico che elaborasse nuove dottrine sociali sulla scia degli insegnamenti di Papi, vescovi e laici che sempre avevano parlato di dogmi, teologia, cristologia, liturgia ma anche di matrimonio e famiglia, doveri e diritti naturali e civili, rapporti e relazioni sociali, Stato e politica. In particolare, dopo la rivoluzione francese del 1789, si ha per la prima volta nella storia dell’umanità una vera e propria frattura tra società civile e società religiosa, lo Stato si distacca dalla Chiesa, l’uomo si libera da ogni “superstizione” religiosa e ritiene di risolvere tutti i propri problemi con il lume della propria ragione.