Schianto Mortale contro un Cancello | Muore una Donna di 47 Anni

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'Aquila - L'incidente avvenuto in via Nuova: grave un'altraricoverata in rianimazione Tragedia nel pomeriggio a L'Aquila, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di unae il ferimento grave di un'altra. Il sinistro è avvenuto in via Nuova e ha coinvolto due donne di origine marocchina che viaggiavano a bordo di una Fiat Idea. La dinamica dell'incidente Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, la vettura, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e si è schiantata violentementeun. Nessun'altra vettura è stata coinvolta nell'incidente, che ha avuto esiti drammatici. Le vittime Ladeceduta è stata identificata come Hanane Ouifak, di 47. La sua amica, una 32enne anch'essa di origine marocchina, è attualmente ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila.