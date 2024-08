Roma furibonda lite in strada | uomo preso a bottigliate in testa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 agosto 2024) Scontro inl’altra sera a, teatro di unatra due uomini passata rapidamente dalle parole ai fatti. Uno dei due contendenti, colpito con dellein, è rimasto ferito. Cosa è successo., i Carabinieri intervengono per sedare una rissa – (ilcorrieredellacitta.com)La scorsa serata, in zona Torpignattara, è scoppiata unain, per futili motivi, tra due uomini nel corso della quale uno dei due ha colpito l’altro al capo con una bottiglia in vetro. Diverse le chiamate al 112 che hanno permesso ai Carabinieri della StazioneTorpignattara di intervenire immediatamente e di interrompere lo scontro. La vittima, un 51enne boliviano, è stata trasportata all’ospedale “San Giovanni” per una vistosa ferita alla: fortunatamente non è in pericolo di vita.