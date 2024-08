Da ‘notizie ASviS’ governance trasformativa | la chiave per un business responsabile e sostenibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si riporta di seguito dal sito ASviS il testo integrale di Monica Sozzi del 24 luglio 2024. L’approccio di Un Global Compact punta su un’accelerazione spinta dalla sostenibilità, promuovendo responsabilità, inclusività e trasparenza e attuando il Goal 16 dell’Agenda 2030. Nel Position paper le sfide e le buone pratiche. Le aziende italiane stanno gradualmente riconoscendo la sostenibilità come una priorità cruciale per la competitività e il cambiamento sociale, economico e ambientale, in linea con l’Agenda 2030 dell’Onu. Creano Comitati per le strategie di sostenibilità, soprattutto riguardanti la crisi climatica, e implementano programmi di formazione coinvolgendo l’intera catena del valore e le scuole. Coinvolgono gli stakeholder locali e avviano partnership con il Terzo Settore per la tutela ambientale e il miglioramento dei servizi.