Riqualificazione della stazione al giro di boa

(Di domenica 4 agosto 2024) Il progetto di rigenerazione dell’areaferroviaria di Faenza, a circa un anno dall’avvio dei lavori, prosegue secondo i tempi programmati. Durante questo primo periodo il cantiere si è concentrato prevalentemente nell’area dell’attuale scalo merci, dove ora le principali lavorazioni e i sottoservizi sono stati realizzati. Nel dettaglio, in quell’area, dove verrà spostata ladegli autobus, oggi in viale delle Ceramiche, sono state eseguite le lavorazioni per i sottoservizi, la realizzazione di due aiuole indispensabili per la viabilità degli autobus di linea, la strutturabiglietteria e il primo strato di asfalto. In autunno, sempre nell’area dello scalo merci, si provvederà al montaggio delle pensilinenuovadelle autocorriere.