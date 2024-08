Brugnaro alla gogna come proveranno a umiliarlo alla festa del cinema | l' agguato della democratica sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) C'era un'Italia, ipocrita ma anche dignitosa e ancorata a solidi valori, dei panni sporchi che si lavano in famiglia. E oggi c'è un'Italia, che va da Genova a Venezia tanto per fare un esempio, ancora più ipocrita ma in compenso senza amor proprio e totalmente priva di scrupoli quando si tratta di raggiungere l'obiettivo, dei panni puliti che si mettono in piazza per lordarli meglio. Con la piazza che, da agorà, luogo principe dove si esercita la democrazia, diventa bolgia medievale, palcoscenico giustizialista, dove il popolo viene convocato per applaudire al tagliotesta del rivale politico, truccato all'occorrenza da delinquente. Da Genova a Venezia, si diceva.