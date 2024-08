Bimbo di 4 anni resta chiuso in auto sotto al sole | poi il colpo di scena

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 4 agosto 2024) Undi 4è rimastoin macchina,ilcocente venerdì pomeriggio a Roma. I genitori si erano allontanati col fratellino neonato, lasciando il piccolo in. Non si è trattato di un gesto involontario, dovuto ad una distrazione, ma di un vero e proprio incidente, fortunatamente finito bene. Leggi anche: Giallo in Italia, trovato cadavere nel fiume: scoperta da brividi sul corpo Leggi anche: Fulmine si abbatte sulla spiaggia tra i bagnanti: un ferito gravedi 4inalIntorno alle 16 di venerdì 2 luglio alcuni agenti della polizia locale di Roma, in servizio nella zona di Fontana di Trevi, sono intervenuti per aiutare una famiglia in difficoltà dopo che uno dei figli è rimasto bloccato all’interno dell’